Momento importante per i ballerini di Amici chiamati ad una audizione a sorpresa con tanto di contratto finale. Chi ha vinto.

Si avvicina una nuova puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e gli allievi stanno preparando le varie prove. In aggiunta, per i ballerini, nel corso del daytime di oggi, c’è stata una prova in più. Una vera e propria audizione, inizialmente a sorpresa, dopo la quale è stato assegnato un importante contratto per la compagnia di Daniel Ezralow in vista dello spettacolo Open.

Amici, audizione a sorpresa per i ballerini: come è andata

Maria de filippi

Come detto, nel corso del daytime di oggi ad Amici, i ballerini sono stati richiamati in palestra per una audizione a sorpresa. Ad accogliergli c’è stato Santo, ex allievo della scuola e ora coreografo.

Successivamente ai ragazzi è stato spiegato che chi vincerà l’audizione avrà un contratto per partecipare allo show ‘Open’ del maestro Daniel Ezralow in collegamento con lo studio per vedere le prove dei ballerini.

Dopo essersi esibiti con una improvvisazione, con e senza musica, e sulla coreografia prima imparata, il noto maestro ha dato il suo esito con tanto di contratto assegnato.

Non solo un ballerino, ma sono ben due quelli scelti da Ezralow. A vincere la prova sono state Maddalena e Isobel.

“Davvero? Grazie”, hanno detto in coro le ragazze. Ezralow ha poi aggiunto: “Ragazzi grazie, siete tutti bravissimi. Molta tecnica. Per lo spettacolo scelgo Maddalena e Isobel. A Ramon e Mattia dico che vorrei rivederli per adesso lasciamo così”.

Di seguito anche un post Instagram con il risultato dell’audizione:

