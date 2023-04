Siparietto social per Chiara Ferragni che ha replicato a modo ad un utente che commentava l’uscita di The Ferragnez 2.

Capita poche volte che Chiara Ferragni risponda alle critiche o ai commenti negativi degli haters sui social. Ma quando succede le reazioni sono davvero molteplici. Vedere per credere il video virale con la replica dell’imprenditrice digitale ad un commento di un utente a proposito dell’uscita della serie The Ferragnez 2, sulla vita della donna e del marito Fedez.

Chiara Ferragni risponde ad un hater: il video virale

Chiara Ferragni

Da alcuni giorni Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato insieme a Prime Video l’uscita della serie sulla loro vita The Ferragnez 2, la seconda stagione appunto. Un appuntamento molto atteso e che vedrà la prima puntata uscire il 18 maggio con tanto di speciale Sanremo previsto per dopo l’estate.

Non sono mancate, ovviamente, le reazioni dei seguaci della coppia che attendono con trepidazione di vedere tutti i segreti di questo ultimo periodo molto chiacchierati tra i due. Non tutti, però, sono così “ansioni” e, infatti, sono fioccati anche dei commenti non positivi.

Uno di questi è stato ripreso dalla influencer. “Non vedo l’ora di skipparla come la prima”, ha detto un hater a proposito della serie Ferragnez facendo riferimento al fatto che non ha visto la prima stagione e non intende vedere neppure l’ultima.

A tal proposito Chiara si è lasciata andare ad un video replica decisamente divertente: “Complimenti, vinci il premio originalità a un commento che non ho mai letto prima nella mia vita”. Una stroncatura elegante e stilosa diventata subito virale…

Di seguito anche il post Tik Tok della nota imprenditrice digitale:

