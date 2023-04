Sui social il lieto annuncio della coppia in attesa del loro primo figlio. Fan molto contenti subito tantissimo affetto.

Un dolce annuncio sui social per comunicare l’arrivo del loro primo figlio. La coppia è in dolce attesa e non ha avuto alcun timore di renderlo noto a tutti. Su Instagram, Fausto Brizzi e Silvia Salis hanno emozionato i tanti fan che hanno, fin da subito, mostrato tanto affetto per loro.

Fausto Brizzi e Silvia Salis aspettano un bambino: l’annuncio

Fausto Brizzi

Fausto Brizzi e Silvia Salis diventeranno genitori. La coppia lo ha annunciato, come detto, su Instagram, pubblicando una storia che non lascia spazio ad interpretazioni.

I due sono in dolce attesa con la vice presidente del Coni che si appresta a diventare per la prima volta madre mentre per il regista, già papà di Penelope Nina, avuta dalla ex moglie Claudia Zanella, si tratta quindi della seconda volta.

Sui social, la coppia ha condiviso la foto di un’ecografia in cui si vede il profilo del neonato e uno scatto con il test di gravidanza in bella vista.

Stando a quanto rivelato dalla dirigente sportiva, la gravidanza dovrebbe essere già al quarto mese, per cui il bebè è atteso per dopo l’estate. Da alcuni indizi sembra comprendersi anche il sesso del nascituro. Nel post, infatti, è presente un commento “ti aspettiamo” seguito da un cuoricino azzurro che fa ipotizzare che si tratti di un maschietto.

Tantissimi i commenti ricevuti dai due futuri genitori da parte dei fan che hanno fin da subito mostrato grande gioia e affetto nei loro confronti.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dalla Salis:

