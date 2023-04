La replica di Cecilia Rodriguez dopo le dure critiche che molti utenti le hanno fatto per essere salita sul letto con le scarpe.

Cecilia Rodriguez non ci sta e replica ad alcune pesanti critiche che aveva ricevuto nei giorni scorsi dopo aver pubblicato una sua foto mentre salta sul letto di un albergo con le scarpe. In tanti, infatti, avevano parlato di poco rispetto per chi fa le pulizie e, soprattutto, una scarsa igiene da parte della sorella di Belen. Commenti che a Ceciu, evidentemente, non sono andati a genio.

La replica di Cecilia Rodriguez alle critiche

Cecilia Rodriguez

Cecilia, parlando nelle sue stories su Instagram, ha voluto chiarire la situazione relativa al salto sul letto con le scarpe cercando di far comprendere il tipo di situazione da lei vissuta.

“Volevo chiarire una cosa riguardo quella foto che non è piaciuta a qualcuno e per la quale mi aveva scritto tanti commenti. Quella dove salto sul letto con le scpare. L’ho fatta mentre me ne stavo andando da questo bellissimo albergo. Io dico: me ne stavo andando, ero felicissima, volevo fare uno scatto che potesse rappresentare la mia gioia in quel momento…”.

“A me piace tantissimo saltare sul letto perché mi ricorda i giochi che facevo coi miei fratelli quando ero piccolina, quando ci tiravamo anche i cuscini […]”.

Rispondendo a chi l’ha criticata poi: “Io non penso di essere una ragazza non rispettosa nei confronti delle altre persone, non penso di essere una ragazza senza educazione, non penso di essere una ragazza sporca, come mi avete scritto. Non mi pare di avervi mai trasmesso questo. Quindi: qual è il problema? […]”.

“Ci ho pensato, ma mi sono detta: ‘Cecilia fai quel che ti pare’. Tanto io ora esco da questa stanza: dovranno cambiare le lenzuola, no? Si cambiano sempre quando uno cambia stanza e se ne va. Mi auguro che questo succeda sempre, ogni volta che qualcuno lascia una camera d’albergo. Non è che sono saltata sporca di fango o ho spaccato i muri o tagliato le lenzuola. No”.

Infine anche un consiglio a chi ha perso tempo a criticarla: “Non mi pare di aver fatto nulla di così grave. Ripeto se avessi tagliato le lenzuola, forse sarebbero andati bene tutti i vostri commenti, ma le lenzuola vanno cambiate sempre. Quindi il mio consiglio è di essere più sereni, più felici. Divertitevi anche voi, ridete, vi fa bene dentro e anche alla pelle del viso, perché si muovono tanti muscoli. Fa bene, provateci!”.

Di seguito anche il post Instagram che aveva scatenato le tante critiche alla modella:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG