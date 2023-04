In un domanda e risposta social con i fan, Alena Seredova si è trovata a rispondere ad una domanda piuttosto strana.

Ha svelato di recente la data di nozze col suo Alessandro Nasi. Oggi, Alena Seredova è più felice che mai e lo conferma anche in un recente Q&A con i fan su Instagram durante il quale non si è sottratta anche a domande piuttosto scomodo e… imbarazzanti.

Le parole di Alena Seredova in risposta ai fan

Alena Seredova

Con la solita classe e serenità sempre mostrata, Alena Seredova ha fatto fronte alle domande dei fan, anche le più scomode e assurde. Un utente, infatti, le ha chiesto: “E’ vero che appena arrivata a Milano facevi la escort?”.

La ex moglie di Buffon non ha mancato di rispondere e lo ha fatto con eleganza: “Qui siamo proprio lontani dalla realtà. Posso proprio a testa alta dire che ho sempre fatto l’amore gratis e con chi volevo io”.

Questa domanda non è stata l’unica “scomoda”. Un utente le ha, infatti, chiesto: “Non sembra che tu sia felice, eppure hai un bellissimo compagno e una splendida bambina: come mai?”. Alena, dal canto suo, ha risposto: “Ho letto questa domanda e sono andata un po’ a vedere se già in passato mi avessi scritto qualcosa di simile e… sì. Diciamo che non azzecchi proprio la verità. Però, tanto, penso che qualsiasi cosa io dica, tu avrai la tua idea, perciò non cambierà nulla”.

Non ci sono dubbi, quindi, sul fatto che la bella Alena sia riuscita ad essere molto cortese nonostante tutto. La donna è estremamente felice col suo Alessandro. I due sono legati da quasi 8 anni: da lui il 19 maggio 2020 ha avuto la terzogenita Vivienne Charlotte che ha completato la famiglia dove sono presenti anche Louis Thomas, nato nel 2007 e David Lee, nato nel 2009, avuti dalla precedente relazione con Buffon.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della showgirl per Pasqua:

