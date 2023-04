Alba Parietti ha confessato di esser stata vittima di una sedicente maga che le avrebbe predetto la prematura morte di suo figlio.

Alba Parietti è stata ospite a Storie Italiane, dove per la prima volta ha confessato di aver incontrato una sedicente santona che le aveva predetto la morte di suo figlio. L’opinionista ha svelato che la persona in questione l’avrebbe spaventata con le sue affermazioni e che, alla sua richiesta di darle del denaro, lei si sarebbe resa conto del raggiro.

“A mio figlio succedevano cose gravi, arrivo lì mi trovo in questo albergo con questa signora che comincia a farmi dei nomi che corrispondono a nomi di amici di mio figlio, e poi mi dice che il 6 gennaio dell’anno tal dei tali mio figlio sarebbe morto se io non avessi fatto un rito in quanto mio figlio era stato vittima di una fattura”, ha confessato Alba Parietti.

Alba Parietti

Alba Parietti vittima di una santona: la confessione

Alba Parietti ha messo in guardia il pubblico di Storie Italiane svelando che in passato sarebbe stata personalmente vittima di una santona che le avrebbe fatto credere che suo figlio sarebbe stato colpito da una fattura. “Nel dubbio più totale, e nonostante io sia totalmente scettica, la signora mi disse “poi non faccia come la sua collega che è venuta a piangere”, ho perso la cognizione della ragione e del tempo, ho iniziato a piangere”, ha confessato l’opinionista che infine, alla richiesta di soldi da parte della donna, avrebbe compreso di essere vittima di una truffa.

“La religione non deve costare, nel momento in cui qualcuno ti chiede soldi deve metterti in sospetto”, ha precisato la showgirl dopo aver raccontato la sua scioccante storia.

