I naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno vissuto momenti di panico nelle ultime ore, quando Helena Prestes (approdata sull’isola appena 4 giorni fa) ha accusato un malore. Stando a quanto affermato da Corinne Clery durante lo show, la concorrente avrebbe dato di stomaco e avrebbe delirato. “Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza“, ha dichiarato Corinne Clery, e ancora: “Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?“.

Durante la notte all’Isola dei Famosi Helena Prestes avrebbe accusato un malore e i naufraghi hanno ipotizzato che la modella possa essersi sentita male a causa del troppo sole preso durante i primi giorni di permanenza all’isola o a causa del pesce crudo che lei e gli altri naufraghi avrebbero mangiato nei giorni scorsi.

Al momento non è dato sapere di più sulle condizioni della modella che, dopo la nottataccia trascorsa all’Isola dei Famosi, sarebbe stata accudita dai suoi compagni d’avventura. La notte precedente anche l’ex suora Cristina Scuccia era stata costretta a chiedere aiuto agli altri naufraghi dopo aver vissuto un vero e proprio momento di terrore.

