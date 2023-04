Cristina Scuccia ha trascorso una notte di terrore e ha rivelato quale sarebbe una delle sue più grandi paure all’Isola dei Famosi.

Durante la notte all’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha potuto contare sul supporto della collega naufraga Corinne Clery, che ha cercato di consolarla difronte alla sua paura del buio. L’ex suora non sarebbe riuscita a chiudere occhio perché terrorizzata dal buio impenetrabile presente sull’isola e a seguire ha ammesso: “Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera”.

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia: paura all’Isola dei Famosi

Il buio fondo presente in assenza di luci artificiali può spaventare chi non ne è abituato ed è stato il caso di Cristina Scuccia che, all’Isola dei Famosi, ha trascorso una notte di terrore proprio per via del buio pesto attorno all’accampamento dei naufraghi. A consolarla ci ha pensato Corinne Clery, che agli altri naufraghi dell’Isola ha confessato:

“Non stava bene, mi faceva tenerezza. L’ho trovata spaventata, seduta impietrita. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta. Ieri Cristina ha iniziato ad urlare…”. L’ex suora riuscirà a superare le sue paure durante la sua partecipazione al reality show?

