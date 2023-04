Nel 2022 Max Pezzali, il produttore Claudio Cecchetto e il manager Pier Paolo Peroni hanno interrotto bruscamente il loro sodalizio artistico (secondo Il Messaggero per motivazioni economiche). A quasi un anno di distanza dai fatti, Cecchetto ha scagliato una stoccata contro l’ex frontman degli 883 e al Corriere della Sera ha detto:

“In questo momento non penso più a Max Pezzali. Un autore indimenticabile, come persona diciamo che lo è un po’ meno”.

I rapporti tra Claudio Cecchetto e Max Pezzali si sarebbero interrotti bruscamente e a quanto pare il famoso talent scout avrebbe ancora il dente avvelenato con il cantante, a cui ha scagliato una frecciatina infuocata durante la sua ultima intervista per il Corriere della Sera. Pezzali replicherà alle sue parole?

Nonostante il lungo e proficuo sodalizio artistico i due hanno annunciato la fine della loro collaborazione un anno fa ma, per ragioni legali, non hanno mai svelato i retroscena dietro la questione. Secondo Il Messaggero la rottura tra il trio (di cui ha fatto parte anche il manager di Pezzali, Pier Paolo Peroni) sarebbe stata legata a motivazioni economiche. Sulla vicenda emergeranno mai ulteriori particolari?

