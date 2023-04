Il settimanale Oggi ha lanciato nuove indiscrezioni sulla presunta crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Crisi in vista tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? I due alcuni giorni fa hanno smentito con fermezza la questione ma, secondo il settimanale Oggi, sarebbero stati costretti a farlo per via dell’iter legale assai complesso che potrebbe seguire a una loro ipotetica separazione. “Si vogliono bene ma non è più amore” si legge nella rubrica Non tutti sanno che, e ancora: “Innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso”.

Nonostante Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis abbiano smentito con fermezza le voci in merito alla loro presunta crisi, il settimanale Oggi è tornato a ribadire la questione con nuove indiscrezioni che, al momento, non sono state commentate dalla famosa coppia di personaggi tv. Sonia Bruganelli e suo marito hanno recentemente ammesso di vivere in case separate ma si sono sempre mostrati felici e uniti durante i loro incontri insieme ai figli e ai nipoti.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Un anno fa anche un’altra coppia di vip aveva smentito la propria rottura salvo poi confermarla alcuni mesi più tardi: si è trattato di Ilary Blasi e Francesco Totti, che oggi conducono vite separate.

