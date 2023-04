Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno rotto il silenzio dopo le voci che li vorrebbero in procinto di annunciare la loro separazione.

Nelle ultime ore Dagospia ha fatto sapere che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sarebbero stati in procinto di annunciare la loro definitiva separazione. In queste ore i due personaggi tv hanno rotto il silenzio in merito alla vicenda e, mostrandosi durante un bagno notturno in piscina, hanno messo a tacere il gossip affermando ironici:

“Adesso siamo in difficoltà perché che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione con notizie fondamentali per il nostro quotidiano. Oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito di fregnacce? Allora che famo? C’è un dilemma morale.”

Sonia Bruganelli e Bonolis: la crisi smentita

Da mesi si vocifera che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis (che hanno deciso di vivere in case separate) starebbero attraversando una presunta crisi e, nelle ultime ore, Dagospia ha fatto sapere che presto i due avrebbero annunciato in diretta tv il loro addio. La questione è stata smentita con sarcasmo e ironia dalla stessa coppia che, con un video condiviso via social, ha fatto sapere che nel gossip non ci sarebbe nulla di vero.

“Fatevi i c**** vostri”, ha concluso Bonolis al termine del video. I due hanno recentemente svelato i motivi per cui hanno deciso di andare a vivere in case separate.

