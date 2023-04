Karina Cascella ha espresso la sua opinione infuocata sui preti e ha spiegato perché non avrebbe mandato sua figlia a catechismo.

Karina Cascella si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico social grazie alle sue opinioni schiette e dirette e, nelle ultime ore, l’ex volto di Uomini e Donne se l’è presa con i preti. Karina ha svelato di non avere alcuna fiducia nei loro confronti e ha spiegato che, per questo motivo, avrebbe deciso di non mandare sua figlia a catechismo. A seguire Karina si è scagliata pubblicamente contro i preti e ha sollevato un dibattito in rete.

“Non avrei mai lasciato mia figlia delle ore indifesa nelle mani di persone che assolutamente non conoscevo”, ha dichiarato nelle sue stories, e ancora: “Non vado avanti. Ma smettete anche voi di scrivermi in difesa di questi esseri ignobili. Che devono ringraziare di vivere nel paese dei balocchi dove tutto è concesso. Perché se fosse per me, chi tocca un bambino dovrebbe pagare con la vita. Punto e fine”.

Karina Cascella contro i preti

Karina Cascella ha affermato di non avere alcuna fiducia verso i preti e, nelle ultime ore, si è lanciata in un’invettiva al vetriolo nei loro confronti che non ha mancato di sollevare un dibattito in rete. “Purtroppo c’è una buona parte di persone tutt’altro che per bene. Sono i più ricchi. Sono i più tirchi. Sono i più perversi”, ha affermato Karina, sottolineando che in primo luogo a crearle sfiducia nei confronti dei preti sarebbero state le numerose testimonianze legate a casi di abusi su minori.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG