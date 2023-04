Diletta Leotta ha fatto un’affermazione in diretta radio a 105 Take Away che ha scatenato una vera e propria bufera in rete.

Diletta Leotta aspetta la sua prima figlia insieme al portiere del New Castle Loris Karius e, prima di lui, non si può dire certamente che i suoi ex fossero poco famosi (tra i più noti vi sono stati l’attore Can Yaman e il pugile Daniele Scardina). Proprio per questo la conduttrice è stata travolta da una vera e propria bufera dopo che, a 105 Take Away, ha dichiarato: “Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo”.

Diletta Leotta

Diletta Leotta e le frasi sul conto in banca: la polemica

Diletta Leotta è stata travolta da una vera e propria polemica e in tanti l’hanno accusata di essere ipocrita e fuori luogo per aver fatto riferimento in diretta radio al conto in banca di un ipotetico partner che, nel suo caso, è nientemeno che il famoso portiere del New Castle Loris Karius.

Sui social c’è chi ha condiviso i numeri da capogiro percepiti dal calciatore come stipendio e chi, invece, ha bersagliato la conduttrice scrivendo: “Però ci si può innamorare di chi non ha soldi vero? Dopo ‘la bellezza capita’ ne hai sparata un’altra grossa da morire”. Al momento la conduttrice non ha replicato alle numerose polemiche nei suoi confronti e in tanti si chiedono se lo farà.

