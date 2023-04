Secondo indiscrezioni la showgirl Belen Rodriguez starebbe attraversando una profonda crisi personale. Ecco perché.

Il settimanale Diva e Donna ha lanciato alcune nuove indiscrezioni sulle condizioni di salute di Belen Rodriguez, che starebbe attraversando un periodo complesso a causa di un “male oscuro” con cui starebbe imparando a fare i conti. Scendendo più nei dettagli il settimanale ha fatto sapere che la showgirl percepirebbe un forte disagio perché “starebbe iniziando a fare i conti con i segni del tempo… Sentirebbe di non essere più quella di una volta…”.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez in crisi: le indiscrezioni

Belen Rodriguez sta vivendo, secondo Diva e Donna, un periodo di profonda crisi personale e professionale e avrebbe iniziato a percepire le difficoltà legate allo scorrere del tempo.

A detta di Diva e Donna la showgirl non si sentirebbe più quella di una volta e avrebbe iniziato a percepire la sempre più pressante competizione con “le nuove starlette più giovani di lei”. La moglie di Stefano De Martino al momento non ha rotto il silenzio in merito alla questione ma, nelle ultime ore, ha svelato via social di esser risultata positiva al Covid e, per questo, ha dovuto rinunciare a prendere parte all’ultima diretta de Le Iene.

