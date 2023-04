Per la seconda volta la conduttrice de Le Iene, Belen, non è presente in puntata. Al suo posto Max Angioni, Nathan Kiboba e Eleazaro.

Belén Rodriguez è assente dalla conduzione della puntata de Le Iene dell’11 aprile, a meno di un mese dalla precedente assenza in cui Claudio Santamaria aveva preso il posto di conduttore.

Non è prevista la sostituzione di Belen. Sono invece Max Angioni, Nathan Kiboba ed Eleazaro a lanciare i servizi dallo studio. Al momento non è stato rivelato il motivo dell’assenza della conduttrice ufficiale del programma. I tre comici hanno comunicato in diretta che Belen ha preso il covid e per questo non è presente in puntata.

Le Iene – Belen Rodriguez

L’assenza di Belen nel mese di marzo

Durante la puntata del 14 marzo l’attore Claudio Santamaria, nella sua prima esperienza a Le Iene, aveva sostituito Belen. Lui stesso aveva spiegato durante la puntata i motivi dell’assenza della show-girl affermando: “Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG