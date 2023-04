Cecilia Rodriguez ha confessato ai suoi fan di aver assistito a uno spiacevole episodio mentre si trovava in un parco con i suoi cani.

La sorella minore di Belen, Cecilia Rodriguez, non ha mai fatto segreto di essere una grande amante degli animali e in queste ore si è sfogata con i fan dopo aver assistito a un episodio che l’ha colpita mentre si trovava in un parco con i suoi amici a quattro zampe. Un uomo avrebbe infatti sgridato la sua cagnolina e le avrebbe dato alcuni schiaffi, fatto che avrebbe mandato la fidanzata di Ignazio Moser su tutte le furie.

“Il padrone di questa cucciolina urlava… ma… che brutto. Anche se capisco che determinate persone abbiano avuto un’educazione troppo rigida, troppo severa, perché urlare per la strada con quel tono lì…?”, ha affermato, e ancora: “Ha preso davanti a me la cagnolina e gli ha dato degli schiaffetti sul sedere.. ho ancora il cuore che.. vabbè, se avete cani mi raccomando trattateli con amore”.

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez: lo sfogo per i cani

Cecilia Rodriguez ha raccontato ai fan dei social un episodio a cui si sarebbe trovata ad assistere mentre si trovava in un parco con i suoi due cani e in tanti, tra i suoi follower, hanno condiviso e sostenuto il suo messaggio.

La sorella minore di Belen racconta spesso i retroscena della sua quotidianità attraverso i social ma al momento continuerebbe a mantenere il massimo riserbo in merito alle sue attese nozze con Ignazio Moser, che dovrebbero svolgersi entro la fine del 2023. Alla cerimonia sarebbero attesi molti ospiti vip e sembra che la sorella di Cecilia, Belen, sarà la sua testimone.

