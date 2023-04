Serena Enardu ha rotto il silenzio dopo le indiscrezioni in merito alla sua presunta esclusione dall’Isola dei Famosi 2023.

Secondo i rumor circolati in rete nelle scorse settimane, Serena Enardu e sua sorella Elga sarebbero state escluse (così come altri volti vip) dalla nuova edizione dell’Isola dei Famosi per volontà dei vertici Mediaset (a causa delle polemiche che hanno caratterizzato l’ultima edizione del GF Vip). La fidanzata di Pago ha rotto il silenzio via social in merito alla vicenda e ha fatto sapere che non ci sarebbe nulla di vero.

“Mi hanno chiamato diversi giornalisti, ma cosa dovrei dirvi? Io e sister non siamo mai entrate nel cast dell’Isola, se non tramite una fake news ma non dovevamo farla l’Isola. Non c’ è stata nessuna trattativa, nessuna contrattazione, neanche l’1% di probabilità…”, ha tuonato l’ex tronista.

Serena Enardu e l’Isola dei Famosi: lo sfogo via social

Serena Enardu ha chiarito che non parteciperà all’Isola dei Famosi e, attraverso i social, ha fatto sapere che lei e sua sorella Elga non sarebbero state neanche contattate per prendere parte alla nuova edizione del programma (così come sostenuto da alcune ipotesi circolate in rete).

Serena ha ripreso a godersi la sua vita di sempre e, da alcuni mesi a questa parte, al suo fianco è tornato ad essere presente il fidanzato Pago, con cui sembra aver trovato un nuovo equilibrio. La storia tra i due è destinata a durare questa volta?

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG