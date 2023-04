A Dubai Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di soggiornare in uno degli alberghi più esclusivi, il Bulgari Resort. Ecco cosa c’è da sapere.

Dopo i mesi trascorsi tra problemi di salute e i gossip sulla loro presunta crisi, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di concedersi una vacanza a Dubai con i loro figli e per l’occasione hanno alloggiato in uno degli hotel più esclusivi, ossia il Bulgari Resort. La coppia ha prenotato una delle più belle suite della struttura e che sarebbe dotata di tutti i comfort e di una splendida vista sullo skyline di Dubai e sul mare del Golfo Persico. Il costo della suite viene svelato solo ai clienti realmente interessati ma il prezzo per una notte in una delle suite più economiche del resort (come ad esempio la Junior Suit King) supera i 2000 euro.

Chiara Ferragni e Fedez: la suite a Dubai

Chiara Ferragni e Fedez non badano a spese per le loro vacanze, e durante il loro soggiorno a Dubai hanno alloggiato in una delle più esclusive strutture della zona. La coppia ha fatto aggiungere per l’occasione alla suite anche due lettini per i figli, Leone e Vittoria, che hanno così trascorso l’intera vacanza in compagnia dei genitori.

Per la coppia si tratta del primo momento di relax dopo le voci insistenti circolate nei mesi scorsi e che la volevano in crisi. Oggi, almeno apparentemente, la questione sembra essere rientrata e i due sui social si sono mostrati più felici e uniti che mai.

