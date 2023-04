Eros Ramazzotti aspetterebbe il quarto figlio insieme a Dalila Gelsomino. Il 30 marzo scorso il cantante è diventato nonno per la prima volta.

Una nuova cicogna in arrivo a casa di Eros Ramazzotti? Secondo il settimanale Diva e Donna il cantante aspetterebbe il suo quarto figlio insieme alla fidanzata Dalila Gelsomino, con cui è uscito allo scoperto appena un mese fa (anche se i due si frequenterebbero dallo scorso autunno). Solo un paio di settimane fa il cantante è diventato nonno per la prima volta, ma in una delle sue ultime interviste non ha fatto segreto che gli sarebbe piaciuto diventare di nuovo padre.

Eros Ramazzotti: il quarto figlio

Dopo Aurora (avuta con la prima moglie Michelle Hunziker) e Gabrio Tullio e Raffaella Maria (avuti con Marica Pellegrinelli), Eros Ramazzotti sarebbe pronto ad allargare ancora la famiglia: il cantante aspetterebbe un bebè insieme alla sua compagna, Dalila Gelsomino. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Diva e Donna, ma al momento i due diretti interessati non hanno ancora confermato pubblicamente la questione.

Il cantante nelle scorse settimane non ha nascosto di essere più emozionato che mai per l’arrivo del suo primo nipote (Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti) e ha anche svelato a Oggi: “Non mi interessa quel che pensa la gente. Se uno si innamora fa quello che sente. Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non lo escludo”.

