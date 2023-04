Aurora Ramazzotti è stata travolta da una nuova ondata di polemiche a seguito di un video da lei condiviso via social.

Aurora Ramazzotti ha da poco fatto ritorno a casa insieme al suo primo figlio, Cesare, e nelle ultime ore ha postato un video in cui si vede la sua gatta, Saba, riposare nella culla del bambino. “Ovviamente lei dorme solo qua adesso”, ha scritto Aurora nelle sue stories prima di essere travolta da una vera e propria bufera.

Sui social c’è infatti chi ha sostenuto che la vicinanza con gli animali possa rivelarsi pericolosa per un neonato, così come la presenza del pelo del gatto sul suo letto. Aurora al momento ha preferito non replicare alle polemiche.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: il gatto nella culla del figlio

Sia durante la gravidanza che dopo le sue dimissioni dall’ospedale Aurora Ramazzotti è stata travolta da una marea di polemiche riguardanti l’arrivo del suo primo bebè.

La figlia di Michelle Hunziker ha spesso replicato via social ma, al momento, ha preferito ignorare le recenti bufere scatenate dallo scatto del suo gatto, Saba, sul lettino del suo primo figlio (Cesare). Sui social in tanti hanno preso le difese della figlia di Michelle Hunziker che, del resto, ha sempre manifestato il desiderio di assecondare le proprie scelte nella gestione e nella crescita del suo piccolo. Intanto, secondo i rumor in circolazione, il padre di Aurora, Eros Ramazzotti, potrebbe presto annunciare l’arrivo del suo quarto figlio.

