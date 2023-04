Secondo indiscrezioni l’amicizia tra Fedez e Luis Sal avrebbe subito una battuta d’arresto. Sulla questione è intervenuto Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona è tornato a parlare del gossip secondo cui Fedez e Luis Sal avrebbero interrotto il loro legame d’amicizia.

Effettivamente da alcune settimane lo Yotuuber non appare nel podcast creato insieme al rapper Muschio Selvaggio e, secondo Corona, i due avrebbero avuto una liaison segreta che sarebbe stata poi scoperta dalla moglie del rapper, Chiara Ferragni, che avrebbe messo Fedez difronte a un aut aut (ossia se scegliere di restare con lei o con Luis). In queste ore l’ex Re dei paparazzi ha postato nuovi indizi in merito alla vicenda.

Fabrizio Corona

Fedez e Luis Sal, la lite: gli indizi

Fabrizio Corona ha affermato di essere in possesso di alcune chat che proverebbero una presunta liaision avuta da Luis Sal con un altro uomo e in cui si vedrebbe lo Youtuber baciare un ragazzo. L’ex Re dei paparazzi continua anche a sostenere che lo Youtuber avrebbe interrotto la sua presunta relazione con Fedez dopo l’ultimatum di Chiara Ferragni. “Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due”, ha fatto sapere Corona attraverso il suo canale Telegram.

Fedez e Luis Sal non hanno rotto il silenzio in merito alla questione ma, nei giorni scorsi, il rapper ha affermato al suo podcast Muschio Selvaggio: “Mischiare amicizia, lavoro, denaro è stato brutto”. Le sue parole saranno state in riferimento a ciò che è accaduto con Luis? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più in merito alla vicenda.

