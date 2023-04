Secondo indiscrezioni Luca Salatino e la fidanzata Soraia starebbero vivendo la loro prima e profonda crisi.

In tanti tra i fan dei social hanno notato che Luca Salatino e la fidanzata Soraia non abbiano trascorso insieme i festeggiamenti pasquali e a seguire, sui social, si è sparsa la voce che i due stiano vivendo una profonda crisi. Sempre secondo indiscrezioni (riportati dall’esperta di gossip Deianira Marzano) la coppia potrebbe aver fatto credere ai suoi fan di essere in crisi per essere accettata nel cast della nuova edizione di Tempation Island al fine di ottenere visibilità.

Luca Salatino e la fidanzata in crisi

La liaison sentimentale tra Luca Salatino e Soraia Ceruti ha subito una battuta d’arresto? I due sono da poco andati a convivere ma, stranamente, non hanno trascorso insieme i festeggiamenti legati alle festività pasquali.

La vicenda ha subito scatenato i gossip in merito a una presunta rottura tra i due e intanto, sui social, c’è chi ipotizza che una “crisi” possa servire alla coppia per ottenere quanto prima un posto nel cast di Temptation Island. Sulla vicenda al momento non è dato sapere di più e i due diretti interessati continuano a mantenere il massimo riserbo in merito alla questione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG