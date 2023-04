Al settimanale Chi Ilary Blasi ha rilasciato la sua prima intervista dopo l’addio al marito Francesco Totti e il clamore che ha generato.

Nei prossimi giorni Ilary Blasi sarà di nuovo al timone dell’Isola dei Famosi e al settimanale Chi si è confessata senza filtri in vista di quella che sarà la sua prima avventura tv dopo il clamore generato dal suo addio al marito, Francesco Totti.

“Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo”, ha affermato, e ancora: “È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà.“

Ilary Blasi

Ilary Blasi: la prima intervista dopo l’addio a Totti

Ilary Blasi ha mantenuto il massimo riserbo dopo il suo addio allo storico marito Francesco Totti ma nelle ultime ore, in un’intervista a Chi, ha confessato alcuni retroscena su come sia cambiata la sua vita negli ultimi mesi e su come abbia gestito con distacco e ironia la sua vita privata, cercando forse di tutelarsi dalle ingerenze esterne.

“Sono timida e questo atteggiamento fa parte di me fin da quando sono piccola”, ha dichiarato Ilary, che nell’intervista non ha mai menzionato l’ex marito, e ancora: “Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno e non pensa mai al male. E poi forse è vero, a volte può essere anche una difesa, la butto in caciara per proteggermi. Manifesto poco le emozioni, ho pudore a farlo, difficilmente mi arrabbio, non sono litigiosa e non vedo sempre la malizia negli altri”. Da mesi si parla di una presunta maretta tra lei e l’ex calciatore, che si sarebbero rifilati dispetti e recriminazioni a vicenda. Sulla questione emergeranno nuovi particolari?

