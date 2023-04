Pupo ha confessato alcuni retroscena sul suo legame con la sua figlia più piccola, Clara, con cui avrebbe un legame davvero speciale.

Pupo ha un rapporto speciale con sua figlia Clara che, per lui, è come un libro aperto. La figlia del cantante non avrebbe segreti per lui e lo stesso Pupo ha confessato che una volta, a 16 anni, sua figlia gli avrebbe raccontato di aver avuto la sua prima esperienza sotto le lenzuola con un coetaneo.

“Ricordo un giorno quando, a un pranzo di famiglia, raccontò la sua prima volta. Aveva 16 anni. C’era mia mamma, eravamo tutti con il boccone di traverso, e le chiesi “Ma com’è stato? Ti è piaciuto?” E lei: “Molto!”, ha confessato divertito il cantante a Chi.

Pupo

Pupo: la prima volta della figlia

Pupo ha tre figlie e la più piccola di loro, Clara, ha con lui un rapporto davvero speciale. I due hanno cantato insieme il brano Centro del mondo che il cantante ha dedicato proprio a Clara e a Chi, in merito al loro legame, ha confessato: “È la più piccola, quella che va monitorata, con meno struttura (…) È dotata di un senso della libertà e della autonomia più sviluppato delle sorelle”. Pupo non ha fatto segreto di essere poligamo e di vivere insieme a sua moglie e alla sua compagna.

Sulla questione è intervenuta sua figlia Clara che, pur adorando il padre, ha affermato che non sarebbe disposta ad accettare quello che lui avrebbe fatto subire a sua madre Anna. “Se avessi avuto vicino un uomo che ha fatto quello che ha fatto lui non so come avrei reagito. Da figlia lo sopporti, ma da compagna gli avrei fatto fare una brutta fine”, ha rivelato a Chi.

