Giovanna Mezzogiorno ha confessato al Corriere della Sera i dettagli sul suo rapporto con sua sorella minore, Marina, che ha 15 anni meno di lei ed è stata cresciuta negli Stati Uniti da sua madre e dalla sua compagna. Le due condividono solamente il padre, ma oggi il loro legame è più forte che mai.

“Ora vive anche lei in Italia ed è la mia migliore amica. Ci vediamo spesso, conosce i miei bambini. È figlia di una donna americana che ebbe una relazione con mio padre negli Usa a fine Anni 80. (…) Bene, la mamma di mia sorella è bise*suale, si chiama Donna”, ha affermato l’attrice.

Giovanna Mezzogiorno

Giovanna Mezzogiorno e la sorella: la confessione

Giovanna Mezzogiorno ha confessato al Corriere della Sera di essere assolutamente a favore delle adozioni per le coppie gay e, a seguire, ha raccontato alcuni retroscena sul suo rapporto con sua sorella minore, Marina, che è stata cresciuta negli Stati Uniti da sua madre e dalla sua compagna.

“Poco dopo la sua nascita ha vissuto in coppia per tantissimi anni con Jane, che io ho conosciuto. Dunque mia sorella è stata educata e formata da una coppia gay. Marina è nata a Los Angeles, poi Donna e Jane si sono spostate a Seattle e lì lei è cresciuta in una famiglia perfettamente armonica, senza nessuna mancanza, con un’educazione rigorosa: Jane era una bella tosta”, ha confessato l’attrice, che ha anche dichiarato quanto per lei l’Italia sia rimasta indietro su alcuni temi di rilevanza politica e sociale. L’attrice ha due figli, Leone e Zeno, nati dall’amore per l’ex marito Alessio Federico Fugolo. I due si sono separati nel 2022.

