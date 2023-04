Michelle Hunziker ha postato una foto del suo lato B sui social e ha finito per essere travolta da una valanga di critiche.

Per sponsorizzare un suo nuovo prodotto Michelle Hunziker ha postato sui social una foto in cui mette in mostra il lato B e lo scatto ha finito per essere preso di mira dagli haters. Alcuni utenti hanno fatto notare alla showgirl che la sua forma smagliante non sarebbe solamente frutto di prodotti “miracolosi” ma anche di tanto sport e cure di bellezza a cui, con la sua carriera, può sicuramente non fare a meno.

“Non si può nascondere che oltre madre natura c’è anche papà soldo che ti permette di essere così e questo è indiscutibile”, ha scritto un utente tra i commenti allo scatto, mentre un altro ha aggiunto: “Si ma non dici quanta palestra fai per mantenerti così, altro che creme, ma va la”.

Michelle Hunziker mostra il lato B: le critiche via social

A 46 anni compiuti Michelle Hunziker sfoggia una forma fisica invidiabile e in tanti, sui social, le hanno fatto notare che di certo il merito non è di creme o cure di bellezza ma anche di tanto sport e di una fortunata genetica. La showgirl è da poco diventata nonna del suo primo nipote e nelle ultime settimane, attraverso i social, ha raccontato le sue emozioni nell’aver finalmente potuto conoscere il piccolo Cesare (figlio di sua figlia Aurora Ramazzotti).

La showgirl al momento è single e lei stessa ha svelato che avrebbe difficoltà nel trovare un uomo pronto a impegnarsi con lei come madre di famiglia. In tanti sono curiosi di sapere se riuscirà prima o poi a ritrovare l’amore ma, al momento, sulla questione non è dato saper di più.

