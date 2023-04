Ospite a Verissimo, Michelle Hunziker ha raccontato delle emozioni che ha provato nel diventare nonna del piccolo Cesare.

Michelle Hunziker è stata ospite nel salotto di Verissimo lo scorso sabato 8 aprile. Intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato raggiante l’emozione provata nel diventare nonna per la prima volta. Un’emozione che le ha cambiato la vita.

Michelle Hunziker, l’emozione di diventare nonna

Michelle Hunziker è nonna da pochissimo. Lo scorso 30 marzo Aurora Ramazzotti ha partorito suo figlio Cesare, e nonna Michelle non può essere più felice. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, si è detta fiera di poter essere chiamata nonna (nonostante le battute fatte negli scorsi giorni).

“Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l’età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine perché è come essere mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni”, ha spiegato.

Parlando dei due neo genitori, ha spiegato: “Sono super bravi. Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina. Lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come è stata in questo frangente. È diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè. Ero lì presente, l’ho visto nascere Cesare e solo ora capisco l’emozione dei nonni davanti a un bambino che esce dal ventre di tua figlia“.

Per quanto riguarda invece Eros Ramazzotti, in questi giorni un po’ assente nella vita della figlia a causa degli impegni legati al suo tour, Michelle Hunziker è stata piuttosto riservata, ma ha comunque detto: “Anche lui è super emozionato”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG