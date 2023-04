Sfogo sui social per Flavio Briatore che è rimasto bloccato in autostrada a causa del traffico durante la giornata di Pasqua.

Flavio Briatore, in partenza per le vacanze pasquali, è rimasto bloccato in autostrada a causa del traffico. Tra un’attesa e l’altra, ha voluto sfogarsi sui social proprio per questo motivo, sbottando contro le code e chiedendosi come sarà la situazione quest’estate.

Flavio Briatore, lo sfogo sul traffico

Come tantissimi italiani, anche Flavio Briatore ha voluto concedersi una vacanza fuori porta in occasione del ponte di Pasqua. Bloccato in autostrada, però, ha subito preso il telefono, sbottando contro il problema delle code: “Buongiorno ragazzi buona Pasqua a tutti. Dove sono io? Una bella coda pasquale, è incredibile, non riusciamo mai a sistemare queste autostrade”. Così ha esordito l’imprenditore, mostrando in un video la coda lunghissima in prossimità di Ventimiglia, in Liguria.

“C’è una coda di 25-28 minuti, poi sicuramente ce ne saranno altre”, commenta. Briatore si è anche chiesto come sarà la situazione questa estate in vista delle vacanze, visto che già a Pasqua la situazione è così: “Siamo a Pasqua, è giusto, però questa estate cosa facciamo? Nessuno dice niente, paghiamo tutti il biglietto, ormai ci siamo abituati a tutti questi disguidi”. Poi conclude con una frecciatina ironica: “Buona Pasqua e buona coda”.

Non è la prima volta che Briatore si sfoga contro le autostrade. Dopo essere rimasto bloccato sulla A10 per dei lavori che in realtà nessuno stava portando avanti, aveva sbottato: “Le autostrade italiane fanno schifo. Chi le amministra fa schifo. Trattano la gente come stracci”.

