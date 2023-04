Il 9 aprile, giorno di Pasqua, il piccolo Santiago ha compiuto 10 anni. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno organizzato per l’occasione una festa di compleanno molto speciale e coloratissima nella loro villa a Posillipo. Ecco qual era il tema del party.

Buon compleanno Santiago! Il figlio di Belen e De Martino ha compiuto 10 anni la domenica di Pasqua, e per l’occasione i genitori gli hanno organizzato una bellissima festa di compleanno. Dalle foto della festa è evidente che Santiago sia un grande amante dello sport, e nello specifico del basket. Tutti gli allestimenti della sala, infatti, erano a tema pallacanestro: dai palloncini alla torta fino ai tovaglioli e i bicchieri. Tutto richiamava questo sport e tutto era colorato di arancione e nero, i colori della palla.

La torta di compleanno, pezzo forte della festa, era a due piani con la scritta “Santiago 10”. In cima era poi disegnato una rete bianca su sfondo nero a formare un canestro. Oltre a questo erano presenti sulla punta delle piccole sneakers Air Jordan, delle palle da basket e dei canestri in miniatura.

Tra i vari palloncini che decoravano la sala era poi anche presente un palloncino argentato a forma di 10. Sulla parete della stanza era poi presente una scritta al neon “Happy Birthday” con le sagome stampate di Michael Jordan.

