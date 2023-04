Francesco Totti nelle scorse ore ha voluto sdrammatizzare il polverone che si è venuto a creare sulla figlia Chanel, accusata nei giorni scorsi da una tiktoker di aver avuto una relazione con il suo ex compagno. Ecco cosa ha detto l’ex calciatore.

Chanel Totti negli scorsi è diventata protagonista di uno scandalo sui social. La tiktoker Martina De Vivo ha infatti accusato la ragazza di aver avuto una relazione clandestina con il suo ex compagno e padre dei suoi figli. Delle accuse che sembrano totalmente false, visto che il diretto interessato, Cristian Babalus, ha difeso Chanel assicurando la sua estraneità da quanto accaduto tra lui e l’ex De Vivo.

Chanel non ha mai risposto nè commentato queste accuse a lei rivolte, ma nelle scorse ore ci ha pensato papà Francesco a sdrammatizzare la situazione con una battuta. Lo scorso venerdì l’ex calciatore insieme alla figlia e a Noemi Bocchi è andato al concerto di Eros Ramazzotti. In un video, postato su TikTok, Totti inquadra prima la figlia e poi un uomo accanto a lei, un amico di famiglia, dicendo: “Ecco il fidanzato nuovo. Il fidanzato di Chanel, eccolo”.

Una battuta che dimostra come le notizie circolate sul loro conto non abbiano scalfito la serenità famigliare e sopratutto la stessa Chanel, che nel video si vede felice e spensierata.

