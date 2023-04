È diventato subito virale un video che mostra una molestia subita da Damiano dei Maneskin sul palco di un loro concerto.

Brutto incidente per Damiano dei Maneskin durante un loro concerto al Mediolanum Forum di Assago. Il cantante si è avvicinato al pubblico e ha subito una vera e propria molestia da parte di una fan. Il video è diventato subito virale sui social, ecco la reazione del cantante.

Maneskin, la molestia subita da Damiano

I Maneskin si sono esibiti al Mediolanum Forum di Assago a Milano per tre serate di fila durante il loro tour. Durante uno di questi concerti, c’è stato un brutto incidente per il front man Damiano. Durante una canzone, infatti, il cantante si è avvicinato al pubblico sotto il palco e una “fan” ha ben pensato fosse accettabile toccargli e palpeggiarli le parti intime.

Damiano non ha smascherato il suo disappunto, ha subito allontanato la mano dai suoi pantaloni e ha lanciato un’occhiata furiosa nei confronti di chi l’aveva toccato. Si è poi allontanato verso il centro del palco innervosito. Il video ha fatto subito il giro del web, con tantissimo commenti di supporto nei confronti del cantante, che per il momento non ha commentato l’accaduto.

Un evento molto simile era successo a Blanco lo scorso anno, dove era stato toccato nelle parti intime durante un’esibizione a Radio Italia live in piazza Duomo a Milano. Anche il giovane cantante non aveva commentato l’episodio, ma in questi giorni sui social sono numerosi i commenti di disprezzo verso i fan che si comportano in questo modo.

