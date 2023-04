Un ex vincitore di Amici ha parlato dei difficili anni vissuti dopo la vittoria del programma: ecco chi è e cosa ha detto.

Era il lontano 2011 quando Gerardo Pulli vinse l’undicesima edizione di Amici. Il cantante, allievo di Mara Maionchi, ebbe un improvviso successo ma che durò poco. Oggi è tornato a parlare di sé, rivelando in un’intervista alcuni retroscena sul suo passato difficile dopo la vittoria del talent.

Amici, le rivelazioni di Gerardo Pulli

Gerardo Pulli sta per tornare con un nuovo disco, dopo 11 anni dalla vittoria di Amici. Cos’ha fatto in tutti questi anni? Il cantante ha rilasciato un’intervista al podcast Gin Talkin, parlando delle grandi difficoltà economiche avute dopo la fine del talent.

L’ex vincitore ha spiegato di aver firmato un contratto discografico dopo la vittoria ad Amici, ma di averlo lasciato scadere di proposito senza farsi mai trovare dal suo agente: “Se dovevo fare una cosa prendevo tempo. Mi si era creato un senso di inappartenenza nei confronti di me stesso. Non trovavo più motivo per fare quello che facevo. Ero l’antagonista di me stesso e sabotavo quello che facevo“, ha confessato.

Gerardo Pulli ha anche confessato di essere arrivato addirittura a fingersi un’altra persona per sfuggire dalla situazione che si era creata: “Mi sono anche finto un altro. Se è vero che ho truffato il mio produttore per mesi fingendomi un manager italo danese? Sì. Se è vero che ho fatto il traslocatore fingendomi rumeno? Sì. Ho anche fatto l’Uber driver. Quando mi sono finto manager facevo le chiamate con il produttore e lui era entrato più in sintonia che ‘il manager’ che con il vero me. Però era scorretto perché io sentivo quello che lui pensava di me. Avevo due telefoni con più sim. Io non l’ho fatto per prendere in giro il produttore. Parlavo con la voce più bassa per non farmi riconoscere“.

Il cantante ha anche spiegato di aver avuto dei grandissimi problemi economici: “Avevo finito tutti i soldi di Amici, tutto quello che avevo guadagnato l’avevo speso. Ero arrivato a – 400 Euro in banca. Poi ho chiuso il conto portando i contanti“. Nel 2017 poi, la volta. È stato contattato per scrivere diversi brani per famosi artisti tra cui Emma, Loredana Bertè ed Eros Ramazzotti. Oggi è pronto per rimettersi in gioco e dopo tanti anni è riuscito a completare un intero progetto discografico che si chiamerà San Michele e Arkangelo.

