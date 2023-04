Sorpresa di Pasqua per Diletta Leotta e Loris Karius: la coppia ha scoperto il sesso del loro bebè in arrivo e hanno condiviso la notizia sui social.

Diletta Leotta ha rivelato a tutti i suoi followers il sesso del bebè in arrivo. Sono passate poco più di due settimane dall’annuncio della sua gravidanza, e la conduttrice sportiva ha scelto il giorno di Pasqua per comunicare a tutti se avrà un maschietto o una femminuccia.

Diletta Leotta, maschietto o femminuccia?

Diletta Leotta sta aspettando il suo primo figlio e ha scelto il giorno di Pasqua per svelare a tutti i suoi followers una notizia molto importante: il sesso del bebè. Tramite un video postato sui social, Leotta insieme al fidanzato Loris Karius hanno annunciato di aspettare una bambina, confermando le indiscrezioni lanciate negli scorsi giorni dal settimanale Chi.

Nel video postato dal volto di DAZN si vede la coppia, insieme a tutta la famiglia, attorno a numerosi palloncini rosa, con una torta fatta apposta per l’occasione: “Per la cuginetta che sta arrivando“, si sente in sottofondo. Insomma, nessun dubbio, la coppia aspetta una femminuccia e dalle foto si può percepire la loro immensa felicità.

Non è ancora chiaro dove la coppia deciderà di crescere la bambina. Loris Karius è una calciatore inglese del Newcastle mentre Diletta Leotta è il volto per DAZN e lavora qui in Italia. Chissà quindi se continueranno a spostarsi tra Inghilterra e Italia o uno dei due deciderà di cambiare vita e trasferirsi per sempre.

Riproduzione riservata © 2023 - DG