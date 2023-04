Aurora Ramazzotti, a dieci giorni dal parto, è tornata sui social per mostrare il suo corpo, cambiato moltissimo in così poco tempo.

Non sono passate nemmeno due settimane dal parto di Aurora Ramazzotti. La ragazza ha partorito lo scorso 30 marzo in Svizzera, e nelle scorse ore è tornata sui social per mostrare ai followers il suo corpo dopo la gravidanza, postando la prima foto con il figlio Cesare Augusto.

Aurora Ramazzotti, il corpo dopo la gravidanza

È già cambiato molto il corpo di Aurora Ramazzotti, che lo scorso 30 marzo ha dato alla luce il suo piccolo Cesare. Nelle scorse ore la neo mamma è tornata sui social pubblicando la prima foto insieme al figlio e mostrando il suo corpo dopo la gravidanza.

Ad accompagnare la foto allo specchio nella cameretta di Cesare, Aurora scrive: “10 days post partum. Il corpo è magico”. Nella foto infatti si può vedere come il pancione sia ormai sparito e la ragazza stia tornando piano piano alle sue forme naturali.

Aurora ha poi condiviso un’altra foto, questa volta poco prima che iniziassero le contrazioni, in cui mostra la grandezza del suo pancione poco prima del parto: “Questo è l’ultimo momento in cui ho potuto vedere la mia pancia. Stento ancora a comprendere che fosse lì dentro”. La neo mamma ha parlato molto spesso in questi mesi del suo corpo e delle trasformazioni legate alla gravidanza. Non ha mai smesso di allenarsi e ha sempre considerato lo sport come una forma di liberazione e sfogo.

