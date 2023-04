Un dettaglio sui social confermerebbe la presunta lite tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi avvenuta nella scorsa puntata di Amici.

Secondo quanto era trapelato dalle anticipazioni, durante la registrazione dell’ultima puntata di Amici si sarebbe stata un’accesa discussione tra Raimondo Todaro, Rudy Zerbi e Maria De Filippi. La discussione è stata però tagliata e non è andata in onda. Nelle scorse ore, un dettaglio sui social avrebbe confermato la bufera.

Amici 23, la discussione censurata

Come abbiamo detto, nell’ultima puntata di Amici ci sarebbe stata un’accesa discussione tra alcuni professori che avrebbe coinvolto anche Maria De Filippi. Il motivo della bufera è stata la decisione di Rudy Zerbi di mandare al ballottaggio Angelina Mango. Questa decisione ha subito innescato la reazione di Raimondo Todaro, che ha detto: “Arrivati a questo punto per me sono tutti bravissimi, ma Angelina è una fuoriclasse e per me c’è gente qui più scarsa quindi stasera saluto uno dei miei“.

A questo punto sarebbe intervenuta direttamente Maria De Filippi, dicendo stizzita: “Se pensi che Angelina sia già la vincitrice perché non le dai la coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?“. Un botta e risposta che non è stato mandato in onda. Gli animi, però, non erano dei migliori nel dietro le quinte e a confermarlo ci sarebbe ora un dettaglio sui social.

Raimondo Todaro ha infatti pubblicato nelle scorse ore una foto in compagnia del comico Alessandro Siani, scrivendo: “È riuscito a farmi ridere pure ieri sera. Pensate quanto sia bravo“. Questo commento confermerebbe la delusione provata dal ballerino nel corso della puntata, celando anche una sottile polemica.

