Ezio Greggio ha lanciato un appello via social alla madre del bimbo abbandonato difronte alla Clinica Mangiagalli nei giorni scorsi.

Il giorno di Pasqua un neonato di nome Enea è stato lasciato dalla madre difronte alla Clinica Mangiagalli di Milano insieme a una lettera disperata in cui la donna affermava di non potersi prendere cura di lui. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web e in queste ore il conduttore Ezio Greggio ha lanciato un appello via social rivolto alla neomamma per convincerla a riprendere con sé il piccolo.

“Mamma di Enea, torna sui tuoi passi; domani, stasera, stanotte, torna all’ospedale Mangiagalli, prendi il tuo bambino che è bellissimo e si merita di avere la mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera. Ci contiamo, ci conto tanto”, ha dichiarato il volto tv nell’appello condiviso via social.

Ezio Greggio: l’appello per il bambino abbandonato

La storia del piccolo Enea abbandonato dalla madre difronte all’ospedale nel giorno di Pasqua ha commosso il web e, in queste ore, anche il conduttore Ezio Greggio ha rivolto i suoi pensieri al bambino e ha pubblicato un accorato appello alla madre. La questione non ha mancato di sollevare un dibattito in rete e c’è chi, come la giornalista Selvaggia Lucarelli, ha fatto notare quanto un simile atteggiamento possa indurre la madre a sentirsi in colpa e a riprendere con sé il bambino contro quella che sarebbe stata la sua volontà.

“Se io decidessi di non tenere mio figlio vorrei tutto tranne questo. Leggere sui giornali i titoli sulla mia scelta, il nome del bambino, i giudizi altrui, il testo della mia lettera spiattellato, il primario che ritiene la mia decisione una sconfitta per tutto il paese”, ha scritto la giornalista attraverso i social in merito alla vicenda.

