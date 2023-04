La conduttrice Mara Venier si è sfogata via social a seguito di una truffa che sarebbe stata orchestrata a suo nome.

In queste ore sui social è stato pubblicizzato un prodotto dalle miracolose proprietà terapeutiche e la cui testimonial (grazie a un fotomontaggio) sarebbe stata nientemeno che la conduttrice Mara Venier. La padrona di casa di Domenica In ha smentito la vicenda e ha fatto sapere che si tratterebbe di una truffa bella e buona realizzata ovviamente senza il suo consenso.

“Mai fatta questa pubblicità. Avete pure il coraggio di mettere la vostra mail. Segue querela” ha tuonato nelle sue stories, e ancora: “La dovete finire di f***ere la gente fragile”.

Mara Venier: sfogo contro la truffa online

Mara Venier si è scagliata via social contro gli autori di una truffa realizzata a suo nome e ha minacciato di intraprendere azioni legali. La notizia è giunta a poche ore di un altro grave episodio che ha visto protagonista la conduttrice che, nei giorni scorsi, si è recata in una caserma dei carabinieri per sporgere denuncia.

In rete infatti, attraverso l’account QuiMediaset, sono apparsi alcuni insulti rivolti a lei e contro la collega Barbara D’Urso. Nonostante il canale dell’emittente tv abbia fornito delle scuse pubbliche in merito all’accaduto, la Venier ha dato prova di non credere in un errore e ha fatto sapere di attendere le scuse (anche private) in merito alla questione. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

