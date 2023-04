Paola Ferrari ha rivolto quella che sembra essere una vera e propria frecciatina contro Diletta Leotta, incinta della sua prima figlia.

Nei giorni scorsi Diletta Leotta ha annunciato di essere in attesa della sua prima figlia insieme al fidanzato Loris Karius e in queste ore la collega Paola Ferrari le ha rivolto quella che sembra essere una frecciatina durante la sua intervista a Un giorno da Pecora.

“Sono contenta, sono bellissimi entrambi, sono molto felice per lei. Poi so però che dopo la gravidanza impiegherà un po’ per tornare in forma”, ha dichiarato la conduttrice. La Leotta replicherà?

Paola Ferrari

Diletta Leotta: la frecciatina di Paola Ferrari

In più d’un occasione Paola Ferrari ha scagliato frecciatine contro la collega Diletta Leotta e non è stata da meno ora che la conduttrice ha annunciato di essere in attesa della sua prima figlia (insieme al fidanzato Loris Karius, con cui fa coppia fissa dall’autunno scorso).

Paola Ferrari ha anche paragonato la bellezza del volto di Dazn a quella della cantante Elodie e a Un giorno da pecora avrebbe affermato: “Mi piace di più Elodie però. Ecco, per me è lei la bellezza. Se mai dovessi fare una pazzia per una donna, sarebbe per lei”. Al momento Diletta Leotta non ha replicato alle parole della collega conduttrice e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se lo farà.

Riproduzione riservata © 2023 - DG