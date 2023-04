Federico Fashion Style si è scagliato contro la sua ex, Letizia Porcu, che non gli avrebbe lasciato sua figlia a Pasqua come concordato.

Da mesi Federico Fashion Style sta attaccando la sua ex, Letizia Porcu, che a suo dire non gli lascerebbe vedere sua figlia Sophie Maelle come da accordi stabiliti dai loro legali. A Pasqua l’hair stylist si sarebbe presentato sotto casa della sua ex per prendere sua figlia ma al citofono non gli avrebbe risposto nessuno e, per questo, si sarebbe recato dai carabinieri.

“Ho passato la Pasqua da solo, con la felicità contavo i minuti aspettando le 16. Ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò”, ha tuonato via social, e ancora: “Ricorda cara mia, quando leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte”.

Federico Lauri Federico Fashion Style

Federico Fashion Style contro l’ex a Pasqua

L’unione tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu è naufragata nel peggiore da modi e da mesi i due non sembrerebbero trovare accordi per la gestione della figlia Sophie Maelle, che l’hair stylist ha più volte affermato di non vedere quanto vorrebbe.

Nelle ultime ore l’hair stylist dei vip si è mostrato mentre si recava dai carabinieri con l’intenzione forse di difendere i suoi diritti come padre della bambina. Letizia Porcu continua a mantenere il più totale riserbo in merito alla vicenda, e non ha mai replicato pubblicamente alle accuse a lei rivolte dal personaggio tv. In tanti sono curiosi di sapere se la questione avrà ulteriori sviluppi e se i due riusciamo a trovare un nuovo accordo per il bene della loro bambina.

Riproduzione riservata © 2023 - DG