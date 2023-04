Il 6 maggio Re Carlo III verrà incoronato sovrano del Regno Unito. Per la speciale occasione a Londra già fervono i preparativi.

Il 6 maggio, nell’Abbazia di Westminster, si terrà la cerimonia ufficiale di incoronazione di Re Carlo III e, secondo indiscrezioni (riportate da Sky Tg24) già fervono i preparativi per quello che sarà un evento unico. Secondo i rumor in circolazione Carlo farà il suo arrivo a Westminster con la moglie Camilla a bordo della Diamond Jubilee State Coach, la carrozza (con tanto di aria condizionata) realizzata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Alla cerimonia sarebbero attesi alcuni ospiti vip di fama internazionale e per l’occasione al Re sarà dedicata un’emoji personalizzata su Twitter.

Re Carlo d’Inghilterra

Incoronazione di Re Carlo III: la carrozza e i dettagli

Il 6 maggio nel Regno Unito si svolgeranno i festeggiamenti per l’incoronazione ufficiale del sovrano Carlo III, che è succeduto al trono di sua madre Elisabetta al momento della scomparsa della celebre sovrana (deceduta lo scorso 8 settembre). Oltre agli eventi previsti in tutto il paese (tra pranzi reali e processioni legate all’incoronazione) sembra che su Twitter verrà appositamente lanciata un’emoji personalizzata e dedicata all’evento (e il cui disegno si baserebbe sulla corona di Sant’Edoardo).

Carlo arriverà all’Abbazia di Westminster a bordo di una lussuosa carrozza dotata di tutti i comfort e a Windsor, la sera del 7 maggio, si terrà un concerto con Lionel Richie ed i Take That (senza il frontman Robbie Williams) a cui sarebbero attesi alcuni ospiti di fama internazionale. Tra questi, stando a quanto riporta Sky Tg24, avrebbero declinato l’invito Adele, Ed Sheeran e Elton John. Al momento non è dato spere se il Principe Harry prenderà davvero parte alla cerimonia di incoronazione dopo le scottanti accuse da lui rivolte contro gli altri membri della Royal Family negli scorsi mesi.

