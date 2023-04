Federico Fashion Style ha fatto sapere via social che i ladri di sarebbero introdotti a casa sua nella giornata di Pasquetta.

Il weekend di Pasqua è stato a dir poco turbolento per Federico Fashion Style che, dopo essersi recato dai carabinieri a causa di uno scontro avuto con la madre di sua figlia, ha subito un grave furto. L’hair stylist ha fatto sapere che sua madre gli avrebbe telefonato in lacrime perché dei ladri si sarebbero introdotti nel suo appartamento mettendolo a soqquadro.

Il volto tv si è sfogato via social e a seguire ha manifestato delle perplessità poiché i malviventi non avrebbero preso le sue borse firmate né i gioielli. “Riassunto di questo furto: i soldi, i documenti, tante stron*ate tra cui il Bimby, il Rolex, ma non le borse, non l’oro! Mi puzzano questi ladri… Ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi”, ha tuonato.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: il furto

Un grave episodio ha visto protagonista Federico Fashion Style che, attraverso i social, ha fatto sapere di aver subito un grave furto. Con grande stupore del personaggio tv i malviventi non avrebbero preso però alcuni oggetti di valore e, cosa strana, avrebbero preferito impossessarsi di alcuni documenti e del suo personal computer.

La vicenda è stata immediatamente denunciata dall’hair stylist ai carabinieri e lui stesso aveva confessato poche ore prima di essersi recato in caserma anche per una questione legata alla sua ex, Letizia Porcu, che non gli avrebbe consentito di prendere con lui sua figlia (come da accordi da loro presi in precedenza). Sulla vicenda al momento non è dato sapere di più e la donna non ha mai replicato alle accuse del suo ex.

