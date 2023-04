Julia Elle ha replicato alle accuse a lei rivolte dal suo ex, Paolo Paone, e che hanno portato gli sponsor a dire addio alle sue pagine social.

Ad alcuni mesi dal clamore generato dalle accuse a lei rivolte dal suo ex, Paolo Paone, e alle bugie riguardanti la paternità figlio Chris (che ha avuto con un altro uomo, di cui non si conosce l’identità), Julia Elle ha replicato in un’intervista al Corriere della Sera sostenuta dal suo avvocato, Anna Maria Bernardini De Pace.

“Nel 2017 scrivere era il mio sogno, ma quando ho capito che dovevo raccontare la mia vita, ero disperata. Avrei dovuto dire: non lo scrivo. Invece, l’ho scritto edulcorato. Paolo mi aveva detto: scrivilo, ma parla bene di me e di’ che il maschietto è mio. Invece, lo avevo avuto con un altro quando ci eravamo già lasciati”, ha affermato il volto social che, a causa della vicenda, è stata abbandonata dai fan e dagli sponsor. “Ho sbagliato a mentire e chiedo scusa”, ha ammesso.

Le accuse di Julia Elle contro l’ex, Paolo Paone

Come aveva promesso alcuni mesi fa, Julia Elle ha replicato a mezzo stampa contro l’ex compagno Paolo Paone, padre della sua prima figlia. L’influencer – che a seguito delle accuse di Paone è stata abbandonata dagli sponsor e da moltissimi fan – ha affermato che si sarebbe rivolta al centro antiviolenza Cadmi a seguito delle percosse subite dal suo ex. Della questione si era occupata anche Selvaggia Lucarelli, che aveva intervistato lo stesso Paone e raccontato la sua versione dei fatti (opposta a quella della sua ex). Nelle scorse ore sulla questione è intervenuta la stessa giornalista, che ha scritto nelle sue stories:

“Julia Elle ha rilasciato un’intervista sul suo ex in cui lo descrive come un mostro. (…) Spero di essere convocata in tribunale come testimone perché mi piacerebbe mostrare le prove scritte di quello che dico e di quanto Julia Elle, mal consigliata dalla solita Bernardini, dovrebbe iniziare a dire solo cose vere e provate”.

