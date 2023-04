I conti del prestigioso ristorante di Cracco in Galleria a Milano sarebbero in rosso e risulterebbero in negativo di 4,6 milioni di euro.

Il prestigioso ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano ha fatto parlare di sé per i costi esorbitanti ma anche per l’indubbia qualità e ricercatezza dei piatti offerti. Stando a quanto riporta il Giornale i soci della Felix srl (società proprietaria del ristorante controllata dalla Cracco Investimenti) si sarebbero riuniti per discutere del bilancio negativo ottenuto dal locale dal 2018 (anno dell’apertura) e che ammonterebbe a -4,6 milioni di euro.

Carlo Cracco

Carlo Cracco: i guadagni persi del ristorante a Milano

Secondo un’analisi de il Giornale il prestigioso ristorante di Carlo Cracco a Milano avrebbe perso dal suo patrimonio netto – 4,6 milioni di euro nonostante una stella Michelin e nonostante un progressivo aumento del fatturato.

I vertici della società proprietaria del locale si sarebbero riuniti per cercare di far quadrare i conti che, inevitabilmente (e in particolare modo dopo l’emergenza Coronavirus e la conseguente chiusura delle attività commerciali) sarebbero in rosso. In tanti si chiedono quali saranno le misure intraprese dal locale per far fronte alla questione e, negli scorsi anni, il celebre giudice di MasterChef è finito spesso al centro delle cronache proprio per i prezzi proposti all’interno del prestigioso locale.

Riproduzione riservata © 2023 - DG