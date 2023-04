Eleonora Giorgi si è confessata senza filtri e ha svelato di aver ricevuto la corte da alcuni volti noti del cinema internazionale.

Eleonora Giorgi ha sempre cercato il grande amore e, per questo, ha rifiutato le avance di alcune star di fama internazionale. Tra queste vi sarebbero stati anche i divi di Hollywood Jack Nicholson e Alain Delon, e a tal proposito l’attrice ha svelato a La Repubblica:

“Mi sono divertita a stilare mentalmente un elenco di tutte le volte che ho detto no a uomini considerati fantastici, da Alain Delon a Jack Nicholson fino ad Alberto Moravia. Mi sono detta: ma perché ero così? Perché tutti quei no? Ero traumatizzata dal fatto che al cinema mi avevano trasformato in un oggetto del desiderio.(…)Ho capito troppo tardi che avrei dovuto avere lo stesso coraggio da esploratrice che avevo nella vita, anche con gli uomini. Chiedo scusa a tutti loro perché sono stata una stupida”.

Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi: la confessione sugli uomini

Eleonora Giorgi è stata sposata con Massimo Ciavarro e Angelo Rizzoli e ha confessato che, una volta cresciuta, avrebbe compreso gli errori fatti con gli uomini e, in particolare, alle avance rifiutate da parte di alcune star di fama mondiale. L’attrice non ha fatto segreto di esser sempre stata alla ricerca del grande amore che, ad esempio, sembrava aver trovato accanto al padre di suo figlio Paolo Ciavarro (da cui si è separata dopo 10 anni).

“L’ho amato non da cotta, quasi da sorella, non che non ci fosse il s**so, ma l’affinità, era un’oasi di verità, semplicità, di valori basici, sani. Siamo stati insieme dieci anni, a un certo punto mancava il romanticismo”, ha svelato l’attrice.

