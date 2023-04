Barbara D’Urso ha dedicato un tenero messaggio alla sua prima nipote, la cui nascita è stata tenuta rigorosamente top secret.

Barbara D’Urso ha sempre cercato di proteggere la privacy della sua famiglia e in particolar modo dei suoi figli e, solo alcuni mesi fa, ha svelato di esser diventata nonna della sua prima nipote. La conduttrice non ha svelato il nome della bambina e in queste ore, attraverso i social, le ha dedicato per la prima volta un messaggio. La conduttrice ha postato una foto delle sue mani accanto a quelle della piccola e presumibilmente della nuora e ha scritto: “Noi tre. Lei e lei. La gioia infinita”.

Barbara D’Urso: la dedica alla nipote via social

Barbara D’Urso ha accolto con enorme gioia la nascita della sua prima nipote e, nonostante abbia mantenuto il più totale riserbo, in queste ore ha voluto dedicarle un tenero messaggio via social. In tanti ta fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni e hanno sottolineato quanto sia speciale il rapporto tra nonni e nipoti. La conduttrice ha confermato di essere diventata nonna durante un’intervista a Verissimo in cui ha specificato di non voler parlare della nipote appena nata né dei suoi figli.

“Io avrei voluto condividere questa notizia, ma ho rispettato il volere di mio figlio e della sua compagna”, ha affermato, e ancora: “Lei è una grande lavoratrice, una ragazza stupenda”. La conduttrice ha avuto i suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, insieme all’ex compagno Mauro Berardi (da lei definito come l’unico grande amore della sua vita).

