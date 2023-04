In occasione della Santa Pasqua Kate Middleton ha sfoggiato un’insolita manicure che non è sfuggita ai fan dei social.

Kate Middleton sembra aver deciso di fare uno strappo alle regole del protocollo Reale e, in occasione dei festeggiamenti per la Santa Pasqua, ha sfoggiato uno smalto per lei davvero insolito. Nelle foto rapidamente circolate in rete la duchessa, vestita di blu, sarebbe apparsa con un fiammante smalto rosso, che di regola sarebbe vietato dal protocollo alle donne appartenenti alla famiglia Reale (e in special modo alle occasioni formali).

In passato, agli eventi pubblici, Kate ha sempre sfoggiato tonalità nude o rosate, e per questo la sua scelta ha subito insospettito i fan dei social.

Kate Middleton infrange il protocollo: lo smalto

Di solito la duchessa Kate Middleton è sempre stata ligia al protocollo e, in questi anni, non è mai apparsa ad eventi pubblici o feste tra Reali con uno smalto che non fosse quello approvato dal bon ton della famiglia reale.

I toni di smalto accesi infatti sono solitamente disapprovati alle occasioni pubbliche e per questo ha fatto molto discutere la sua scelta di abbinare il suo sgargiante abito blu con un comune smalto rosso fiamma. In passato l’etichetta in merito allo smalto è stata infranta anche da Lady D, che più volte è finita al centro del clamore generale per le sue violazioni in fatto di look legate al protocollo. Sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se lo smalto rosso non sia solo il primo di una serie di cambiamenti applicati da Kate Middleton nel suo modo di vestire.

