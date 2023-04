Terminato il GF Vip, Edoardo Donnamaria ha scritto una canzone ad Antonella Fiordelisi. I fan della coppia sono letteralmente impazziti…

‘Il cielo stanotte’. Questo il titolo della canzone che Edoardo Donnamaria ha voluto scrivere e dedicare ad Antonella Fiordelisi, sua fidanzata. La coppia, nata al GF Vip, continua ad essere pazzamente innamorata e a suscitare grandi emozioni ai fan. Proprio tra questi, c’è chi ha compiuto un gesto “estremo” facendo riferimento al testo del brano scritto dal volto di Forum.

Edoardo Donnamaria, il gesto di una fan dopo canzone ad Antonella

Edoardo Donnamaria

I due giovani ex GF Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati e continuano a farlo tra i protagonisti dell’ultima edizione del reality. I due sono assolutamente amati dal pubblico ed in particolare da una fetta di fan che si fa chiamare “Donnalisi“, ovvero chi fa il tifo per la loro storia d’amore.

Proprio tra questi sostenitori c’è stata una ragazza che ha scelto di farsi tatuare un passaggio del brano della canzone che il volto di Forum ha dedicato alla sua dolce metà. Sulle stories Instagram del ragazzo, ecco la condivisione di un braccio della fan dove si legge: “Tu mi prendi la mano e dici il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere”, ovvero parte del testo della sua canzone.

Lo stesso Edoardo, con sorpresa, ha commentato: “Ecco questo non me l’aspettavo”.

Successivamente ha anche aggiunto: “La mia storia di prima non vuole essere un incitamento, ovviamente, a tatuarsi frasi delle mie canzoni o nomi o altre cose, anzi pensateci sempre 150 volte prima di tatuarvi. Quella che si è tatuata è matta come un cavallo però fa ridere. Obiettivamente ti lascia di stucco e fa anche piacere ma non lo fate”.

Di seguio anche un post Twitter di una pagina fan della coppia che ha ripreso il commento di Edo:

Onesto nostro figlio ma rimane il + iconico che prima fa emozionare la ragazza del tatuaggio e poi gli dà della matta come un cavallo 🤣🤣#donnalisi #ilcielostanotte pic.twitter.com/w7DI4CTNWg — donnalisieeee (@BenYoussefSoni1) April 10, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG