Dopo l’uscita dal GF Vip, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ancora protagonisti. Il ragazzo ha scritto una canzone per la compagna.

Sono ancora protagonisti dei social anche dopo essere usciti dalla Casa del GF Vip. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che stanno proseguendo la loro relazione e, a quanto pare, lo stanno facendo alla grande. La conferma arriva anche da una canzone che il ragazzo ha scritto per la sua dolce metà e che uscirà nelle prossime ore…

Edoardo Donnamaria, la canzone per Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria

L’amore trionfa e, a quanto pare, come detto, procede alla grandissima tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia, anche dopo l’esperienza al GF Vip, pare essere molto felice. Così tanto che il giovane volto di Forum ha deciso di dedicare alla sua dolce metà… una canzone.

Ad annunciarlo lui stesso anche sui social. Il brano si intitola “Il cielo stanotte”. Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali in merito a testo e altri dettagli, si pensia sia stato scritto e composto da lui nel periodo in cui lui era fuori dalla Casa e aspettava, appunto, che la Fiordelisi uscisse.

Sui social il ragazzo ha raccontato di averle fatto una sorpresa facendole ascoltare la canzone. “Ma che hai fatto? Ma sei serio? Una canzone per me?”, ha detto Antonella. “…che ti basta una macchina, il pieno, una foto e che stia più vicino a te, ce ne andiamo da qui.. tu mi prendi la mano…”, sembrano essere le prime righe e strofe del pezzo

A questo punto non resta che attendere la mezzanotte di martedì 4 aprile, data nella quale la canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali: Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music.

Di seguito anche il post Instagram del ragazzo con l’annuncio:

Riproduzione riservata © 2023 - DG