Chiara Ferragni si trova attualmente in vacanza in Sudafrica e nelle scorse ore ha pubblicato degli scatti in topless.

Chiara Ferragni si sta godendo una vacanza in Sudafrica insieme a diversi amici. Ovviamente l’influencer non rinuncia a condividere tutti i momenti del suo viaggio con i suoi followers. Tra un safari e l’altro, non manca di condividere scatti anche un po’ più provocanti. Nelle scorse ha pubblicato delle foto mentre si gode un idromassaggio in topless.

Le foto in topless di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è in Sudafrica con alcuni amici e nelle scorse ore ha pubblicato degli scatti sui social che hanno fatto impazzire i fan. L’influencer si è goduta un momento di relax assoluto in una vasca idromassaggio immersa nella natura. Un posto da favola che ha deciso di immortalare sul suo Instagram. A far impazzire tutti, però, è il fatto che Chiara si sia liberata dal reggiseno del costume per il suo bagno privato, posando in topless.

Tra un safari e l’altro e avventure tra leoni e tigri l’influencer si sta godendo una vacanza magnifica, nonostante la brutta sopresa arrivata in Sudafrica riguardo alle sue valigie.

Chiara Ferragni è reduce da un periodo piuttosto difficile. Dopo la fine di Sanremo, che le ha provocato parecchio stress, ha dovuto affrontare la malattia di Fedez e le continue critiche da parte di chi pensava stesse pensando al divorzio. Ora la coppia ha passato il momento buio ed è più felice e innamorata che mai. Fedez non si trova però insieme a Chiara in Sudafrica, da bravo papà è rimasto con Leone e Vittoria a Milano, lasciando la mamma godersi qualche giorno di totale relax.

