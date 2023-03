Problemini da viaggio per Chiara Ferragni e “la sua compagnia”. Partiti per l’Africa, l’influencer e il suo gruppo hanno avuto un guaio.

Un bel problema per Chiara Ferragni e Chiara Biasi, ma anche per il resto del gruppo che sta viaggiando con loro. Infatti, dopo essere atterrate in Africa, pare proprio che le due donne e il resto della compagnia si sia ritrovato senza valigie e, di conseguenza, senza abiti per i prossimi giorni. Sui social “la denuncia” e il racconto di quanto sta succedendo.

Disavventura in viaggio per Chiara Ferragni: cosa è successo

Chiara Ferragni

Viaggio da dimenticare, per adesso, per Chiara Ferragni e Chiara Biasi. Le due influencer e grandi amiche hanno viaggiato, per relax ma probabilmente pure per lavoro, in Africa con diverse altre persone. Peccato che, al loro arrivo all’aeroporto di Johannesburg, abbiano trovato una brutta sorpresa. Quale? I loro bagagli non sono giunti a destinazione.

Le due donne hanno “denunciato” il fatto raccontando sui social la loro disavventura. In particolare la Ferragni ha condiviso una storia Instagram nella quale, taggando la compagnia aerea, ha scritto: “Ragazzi siamo arrivati in Africa. Purtroppo i nostri bagagli non sono arrivati, per favore”.

Ulteriori dettagli sono stati dati dalla Biasi: “Questa è la situazione. Tutto il gruppo senza valigie… tutto il gruppo. Per almeno tre giorni, tre giorni così! Quindi io la sera del mio compleanno sarà vestita così, domani e dopodomani sarò vestita così e chissà quanti altri giorni”, le sue parole nelle stories con tanto di video.

Insomma, salvo aggiornamenti, per il momento pare proprio che le due donne dovranno andare avanti con gli stessi abiti per qualche tempo. Probabile che, se non dovessero ritrovare i bagagli, compreranno tutto il necessario direttamente sul posto.

Di seguito anche un post Twitter dell’account disagiotv che ha ripreso le stories social di Chiara Biasi e del gruppo che viaggia con la moglie di Fedez:

La disavventura di Chiara Biasi in aeroporto: persi i bagagli pic.twitter.com/mQnRKarYpB — disagiotv (@disagio_tv) March 27, 2023

